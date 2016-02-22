Джемілєв переконаний, що завдяки Джамалі про "1944" дізнається весь світ
Уповноважений президента України у справах кримських татар Мустафа Джемілєв переконаний, що українська співачка Джамала гідно представить Україну в міжнародному конкурсі, а про пісню "1944", з якою вона поїде на конкурс, дізнається весь світ.
Про це повідомила прес-служба уповноваженого на своїй сторінці у Facebook.
«Це перемога! Тисячі кримських татар спостерігали за перебігом фіналу національного відбору на конкурс «Євробачення», який проходив у Києві. З Криму не можна було відправити свій голос, тому було одне прохання – проголосувати за кримчан з материка», - йдеться у повідомленні.
«Упевнений у тому, що Джамала гідно представить нашу країну на «Євробаченні». Я вважаю, що про «1944» знатиме весь світ. Бачу, що українці на вірному шляху. Крим – це Україна! Слава Україні!», – наголосив Джемілєв.
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Як повідомляв УНІАН, Джамала перемогла у національному відборі на участь у «Євробаченні-2016» за підсумками глядацького та суддівського голосування.
Вона представить Україну на пісенному конкурсі у травні в Стокгольмі.
Її пісня «1944» – про трагедію кримськотатарського народу.