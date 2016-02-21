Джамала представлятиме Україну на "Євробаченні-2016" у Швеції

Українська співачка народилася в сім'ї кримського татарина і вірменки. Популярність Джамалі приніс конкурс "Нова хвиля 2009", який проходив в Юрмалі, де вона отримала гран-прі.

32-річна артистка спеціально для нацвідбору написала пісню "1944", на яку її надихнула розповідь прабабусі. Саме з цим роком пов'язані найважчі спогади в її родині.

Йдеться про насильницьку депортацію кримськотатарського народу.

Відзначається, що участь у фінальному голосуванні взяли понад 300 тисяч людей, що є рекордом для відбіркових "Євробачення" конкурсів в Україні.

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Нагадаємо, перший півфінал Національного відбору на "Євробачення-2016" відбувся 6 лютого. 13 лютого відбувся другий півфінал національного відбору. По три учасники з двох півфіналів пройшли до фіналу національного відбору.

Найбільше голосів отримали і пройшли до фіналу:

За результатами першого півфіналу – співачка Джамала та гурти The Hardkiss і Brunettes Shoot Blondes.

За результатами другого півфіналу – гурти SunSay, Pur:Pur та «Неангели».