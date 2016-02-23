Джемілєв нагадав, що 23 лютого почалася депортація чеченців та інгушів

Про це на сторінці у Facebook написав народний депутат фракції партії «Блок Петра Порошенка», Уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, повідомили УНІАН у прес-службі БПП.

"Трагічна дата 23 лютого спонукає нас замислитися над перебігом історії і робити правильні висновки. 23 лютого є днем пам’яті і скорботи наших братів – чеченців та інгушів. 23 лютого 1944 року Радянська влада розпочала операцію з депортації цих народів з рідної землі до Середньої Азії і Казахстану. І скільки ще болю ми побачили від радянської тоталітарної системи, від її спадкоємиці – Росії", – зауважив народний депутат.

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"Але в нас є клятва, яка змушує нас рухатися далі, боротися і вірити, яка здатна об’єднувати поборників справедливості в усі часи. Ця клятва увіковічена в словах національного гімну кримських татар, які були написані славетним сином свого народу Номаном Челебіджиханом", – додав народний депутат.

"Для кримськотатарського народу 23 лютого трагічна дата, адже цей день увійшов в нашу історію жахливим злочином російських більшовиків. У 1918 році в цей день у Севастополі був мученицьки катований національний і духовних лідер кримськотатарського народу Номан Челебіджихан", – написав лідер кримськотатарського народу.