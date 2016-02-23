"Від сірого до червоного": Уряд затвердив чотири рівні терористичної загрози

Відповідна постанова від 18 лютого 2016 р. № 92 опублікована на Урядовому порталі.

Згідно з документам, рішення про встановлення, зміну, скасування рівня терористичної загрози, строк та район дії рівня терористичної загрози приймає керівник Антитерористичного центру за письмовим дозволом голови СБУ. Про прийняте рішення керівник Антитерористичного центру негайно інформує президента України.

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Рішення про встановлення, зміну, скасування рівня терористичної загрози, строк та район дії рівня терористичної загрози оприлюднюється через засоби масової інформації.

Рівень терористичної загрози скасовується у разі запобігання вчиненню чи припиненню терористичного акту та ліквідації загрози життю і здоров’ю людей.

Залежно від наявної інформації про загрозу вчинення або вчинення терористичного акту встановлюються такі рівні терористичних загроз: “сірий (можлива загроза)” — за наявності факторів (умов), що сприяють вчиненню терористичного акту; “синій (потенційна загроза)” — за наявності інформації, що потребує підтвердження, про підготовку до вчинення терористичного акту; “жовтий (імовірна загроза)” — за наявності достовірної (підтвердженої) інформації про підготовку до вчинення терористичного акту; “червоний (реальна загроза)” — у разі вчинення терористичного акту.

"Антитерористичний центр: визначає, аналізує причини і умови, які сприяють виникненню та поширенню тероризму; надає методичну допомогу та рекомендації суб’єктам боротьби з тероризмом щодо виявлення і усунення причин та умов, які сприяють виникненню та поширенню тероризму; координує дії суб’єктів боротьби з тероризмом щодо розширення взаємодії з правоохоронними органами і спеціальними службами іноземних держав, антитерористичними структурами ООН, ОБСЄ, НАТО, ЄС, іншими міжнародними організаціями, що здійснюють боротьбу з тероризмом, на підставі міжнародних договорів", - йдеться також у положенні.

Суб’єктам, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом необхідно видати за погодженням із Службою безпеки у межах повноважень у шестимісячний строк з дня набрання чинності цією постановою інструкції з організації та порядку вчинення дій за рівнями терористичних загроз, визначеними положенням.