У Маріуполі запобігли теракту: СБУ вилучила реактивний піхотний вогнемет "Шмель" і карти міста (фото)

Про це повідомили у прес-службі СБУ.

"Під час спецоперації правоохоронці виявили схованку у підвалі покинутого будинку в селі Кирилівка Волноваського району. Співробітники спецслужби вилучили зі сховища реактивний піхотний вогнемет "Шмель", а також карти Маріуполя. На них позначкою була відмічена будівля райдержадміністрації одного з районів міста", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що зброя та карти призначалися диверсійній групі з т.зв. "ДНР", яка планувала здійснити теракт у державній установі.

Після завершення експертизи буде відкрите кримінальне провадження за ст. 258-3 та ст. 263 Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення осіб, причетних до облаштування схованки.