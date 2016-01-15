У Маріуполі запобігли теракту: СБУ вилучила реактивний піхотний вогнемет "Шмель" і карти міста (фото)
Співробітники Служби безпеки України запобігли терористичному акту в одній з районних державних адміністрацій Маріуполя, який планувала здійснити диверсійна група бойовиків.
Про це повідомили у прес-службі СБУ.
"Під час спецоперації правоохоронці виявили схованку у підвалі покинутого будинку в селі Кирилівка Волноваського району. Співробітники спецслужби вилучили зі сховища реактивний піхотний вогнемет "Шмель", а також карти Маріуполя. На них позначкою була відмічена будівля райдержадміністрації одного з районів міста", - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що зброя та карти призначалися диверсійній групі з т.зв. "ДНР", яка планувала здійснити теракт у державній установі.
Після завершення експертизи буде відкрите кримінальне провадження за ст. 258-3 та ст. 263 Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення осіб, причетних до облаштування схованки.