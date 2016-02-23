У Хмельницькому в рамках декомунізації перейменували майже півсотні вулиць

У Хмельницькому на виконання закону про декомунізацію перейменовано 48 назв вулиць, які носили імена радянських діячів та відповідну символіку.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження 19 лютого підписав міський голова Олександр Симчишин.

Серед нових назв – вулиця Євгена Коновальця (раніше була вул. Ковпака), Квітки Цісик (Колгоспна), Митрополити Шептицького (Ряскової), Степана Бандери (Маршала Рибалка), Ярослава Мудрого (Толбухіна), Повстанська (Червонофлотська) та інші.

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Симчишин доручив міському комунальному підприємству “Хмельницькінфоцентр” внести зміни в Реєстр площ, проспектів, вулиць, провулків, проїздів, скверів, бульварів, парків, розташованих на території міста Хмельницького; управлінню житлово-комунального господарства - протягом шести місяців встановити нові покажчики на усіх будинках перейменованих вулиць.