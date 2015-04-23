ВР внесла уточнення до закону про декомунізацію

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення, без оголошення у сесійній залі самих правок, з другої спроби проголосували 233 народних депутата із 273, зареєстрованих у сесійній залі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Рада коаліції вирішила внести правки до закону про декомунізацію, усунувши неузгодженості.

Перед цим голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя Руслан Князевич звернувся з листом до голови Верховної Ради Володимира Гройсмана щодо необхідності внесення Верховною Радою низки законодавчих змін.

На даний час цей закон ще не підписаний головою Верховної Ради України та не направлений на підпис президенту України.

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Як інформували у фракції «Блоку Петра Порошенка», перебачено внести зміни, відповідно до яких заборона на використання символіки комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів не поширюється на випадки використання символіки на документах державних органів та органів місцевого самоврядування, прийнятих чи виданих до 1991 року, на документах, виданих закладами освіти та науки, підприємствами, установами, організаціями до 1991 року. Також така заборона не поширюється на використання символіки в експозиціях музеїв, виставках, Музейному фонді України, бібліотечних фондах на різних носіях інформації, на оригіналах бойових знамен, на державних нагородах, ювілейних медалях та інших відзнаках, якими нагороджувались особи до 1991 року та протягом 1991-2015 років, у зв'язку з річницями подій періоду Другої світової війни, а також на документах, що посвідчують нагородження ними, на намогильних спорудах, розташованих на території міст поховань.

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Також така заборона не поширюється під час реконструкції історичних подій, представлення приватних колекцій та приватних архівних зібрань, на об'єктах антикварної торгівлі. Не поширюється заборона і на випадки використання символіки у посібниках, підручниках та інших матеріалах наукового, освітнього і навчального характеру, які використовувалися у навчальному, навчально-виховному і освітньому процесах.