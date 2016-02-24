До репресій над кримськими татарами причетні "проросійські ополченці" - Amnesty International

У своїй щорічній доповіді про ситуацію з правами людини у світі міжнародна правозахисна організація Amnesty International відзначає, що до проукраїнських жителів Криму правлячий окупаційний режим застосовував "жорсткі заходи".

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Автори доповіді відзначають, що в 2015 році не було ефективного розслідування шести передбачуваних випадків насильницьких зникнень кримськотатарських активістів в 2014 році і жодного підтвердженого випадку викрадення, катування і вбивства.

Підкреслюється, що це відбувалося, незважаючи на численні докази, в тому числі відеозаписи, з яких можна з упевненістю сказати, що як мінімум до деяких з цих злочинів причетні "проросійські ополченці" з так званих "сил самооборони Криму".

До тих, хто відкрито симпатизував Україні, вживалися жорсткі заходи. Найбільше постраждали кримські татари. Їх публічні заходи постійно забороняли; ЗМІ, які працювали кримськотатарською мовою, були змушені закритися; у лідерів регулярно проходили обшуки в будинках, проти них порушували кримінальні справи, і їх поміщали під варту за політично-вмотивованими звинуваченнями.

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Автори документа відзначають, що тривали репресії щодо представницького органу, що обирається членами громади, – Меджлісу кримськотатарського народу. Його нинішнього лідера Ахтема Чийгоза заарештували 29 січня за звинуваченням в організації "масових заворушень" 26 лютого 2014 року.

Дев'ятого березня минулого року на нечисленній вуличній акції в Сімферополі затримали Олександра Кравченка, Леоніда Кузьміна і Вельдара Шукурджіева. На цьому заході, присвяченому 201-ї річниці з дня народження українського поета Тараса Шевченка, вони використовували національну символіку: жовті і сині стрічки. Їх доставили у відділення поліції і відпустили через три години, засудивши до громадських робіт тривалістю 40 годин кожному за порушення порядку проведення мітингів. Потім ними зайнявся відділ МВС РФ по боротьбі з екстремізмом, затримуючи і викликаючи їх на неофіційні допити. Крім того, Кузьмін, вчитель історії, позбувся роботи.

В порушення норм міжнародного гуманітарного права кримських активістів – противників окупації Олега Сенцова і Олександра Кольченка засудили за межами Криму.

Процес у їхніх справах проходив згідно з російським законодавством у військовому суді в Ростові-на-Дону (південь Росії), який засудив їх до 20 і 10 років позбавлення волі відповідно за звинуваченнями в тероризмі, невідповідним скоєного.

"Судовий розгляд був несправедливим і ґрунтувався на свідченнях, даних, як стверджується, під тортурами", - вважають правозахисники.

Верховний суд РФ 24 листопада залишив вирок в силі.