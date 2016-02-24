Батькам вбитого Героя Небесної Сотні Жизневського призначено довічну стипендію

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики, відповідне рішення затверджене у постанові «Про довічну стипендію пам’яті М. Жизневського».

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«На виконання Указу президента ми встановили довічну стипендію батькам Героя Небесної Сотні Михайла Жизневського, громадянина Республіки Білорусь, який віддав своє життя за майбутнє України”, - сказав міністр соціальної політики Павло Розенко.

«Розмір довічної стипендії батькам Героя – Михайлу Петровичу і Ніні Василівні, які мешкають у Білорусі, становитиме 3 тис. 250 грн кожному», - повідомив він.

Зазначається, що переведення стипендії до Білорусі здійснюватиме Департамент соцзахисту населення Чернігівської облдержадміністрації поштовим переказом через «Укрпошта» за місцем фактичного проживання батьків Жизневського.

Видатки на виплату і доставку довічної стипендії фінансуватимуться з коштів держбюджету України за програмою «Державні довічні стипендії, додали у відомстві.

Довідка УНІАН. Громадянин Білорусі Михайло Жизневський загинув від кулі 22 січня 2014 року на вулиці Грушевського у Києві. Усього кілька днів він не дожив до свого 26-ліття.