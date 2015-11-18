Сеника і Жизневського вбили кулями, які використовуються для зупинки транспортних засобів - ГПУ

Активістів Майдану Сергія Нігояна, Романа Сеника і Михайла Жизневського вбили або провокатори, або перевдягнені правоохоронці.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив начальник Управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк.

За його словами, експертизою встановлено, що Нігояна, Сеника і Жизневського вбили з відстані до 3-х метрів у той час, коли правоохоронці стояли не менш як за 30 м від активістів майдану.

"Це свідчить, що їх убили або провокатори, або переодягнені правоохоронці", - сказав Горбатюк.

У тілі Романа Сеника було виявлено кулю, яка використовувалася для зупинки транспортних засобів в органах внутрішніх справ, передає "112 Україна". Експертиза свідчить, що Михайло Жизневский був убитий такої ж кулею. Як відомо, Сергій Нігоян отримав смертельне поранення картеччю від мисливського патрона.

"Ми не прийшли до розкриття злочинів, але було суттєво звужено коло підозрюваних... Ми вважаємо, що досягнемо результатів", - заявив Горбатюк.

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Як повідомляв УНІАН, 22 січня 2014 року у центрі Києва, на вулиці Грушевського, від вогнепальних поранень загинули перші активісти Революції Гідності - Михайло Жизневський, Сергій Нігоян та Роман Сеник.