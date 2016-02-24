В "ЛНР" 26 лютого звільнять чотирьох заручників – прес-секретар Кучми
У "ЛНР" звільнять чотирьох осіб, які перебувають у заручниках.
Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар представника України в Тристоронньої контактної групи Леоніда Кучми Дарка Оліфер за підсумками зустрічі в Мінську.
"Важлива новина – 26 лютого будуть звільнені четверо людей, які перебувають у заручниках на території окремих районів Луганської області", - написала вона.
Читайте такожГеращенко заявляє, що після переговорів у Мінську бойовики припинили тортури полонених
За її словами, Україна також вимагає допустити фахівців Міжнародного Комітету Червоного Хреста і «Лікарів без кордонів» до українських заручників, які незаконно утримуються на непідконтрольній Україні частині Донбасу і до ув'язнених, які перебувають в місцях позбавлення волі в окремих районах Донецької і Луганської областей.
"Міжнародні гуманітарні організації повинні отримати безперешкодний доступ до непідконтрольної Україні частини Донбасу", - підкреслила прес-секретар Кучми.