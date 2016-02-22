Чотирьох звільнених з полону військових привезли до Києва

Про це повідомляє hromadske.tv.

Зазначається, що зустрічали звільнених Олександра Макуха, Сергія Гарнагу, Юрія Дмитрука та Вадима Кирпиченка родичі та волонтери у Науково-практичному центрі профілактичної та клінічної медицини.

Сюди хлопців привезли на обстеження та реабілітацію, якщо вона буде потрібна. Лікарі кажуть, що військові проведуть в центрі щонайменше добу.

Читайте такожГеращенко заявляє, що після переговорів у Мінську бойовики припинили тортури полонених

Керівник центру по звільненню полонених при СБУ Юрій Кочанов у свою чергу повідомив, що в найближчий час процес обміну полоненими має відновитися в більшому форматі ніж «три на шість».

Як повідомляв УНІАН, про звільнення чотирьох військових з полону в суботу повідомив президент України Петро Порошенко з посиланням на уповноваженого президента України з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій і Луганській областях Ірину Геращенко.