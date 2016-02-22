Чотирьох звільнених з полону військових привезли до Києва
Чотирьох звільнених вчора з полону українських військовослужбовців вчора привезли до Києва.
Про це повідомляє hromadske.tv.
Зазначається, що зустрічали звільнених Олександра Макуха, Сергія Гарнагу, Юрія Дмитрука та Вадима Кирпиченка родичі та волонтери у Науково-практичному центрі профілактичної та клінічної медицини.
Сюди хлопців привезли на обстеження та реабілітацію, якщо вона буде потрібна. Лікарі кажуть, що військові проведуть в центрі щонайменше добу.
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Керівник центру по звільненню полонених при СБУ Юрій Кочанов у свою чергу повідомив, що в найближчий час процес обміну полоненими має відновитися в більшому форматі ніж «три на шість».
Як повідомляв УНІАН, про звільнення чотирьох військових з полону в суботу повідомив президент України Петро Порошенко з посиланням на уповноваженого президента України з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій і Луганській областях Ірину Геращенко.