У Львові обшукують будинок Бубенчика, який нібито вбивав "беркутівців" на Євромайдані

Самого Бубенчика наразі вдома немає, передає "Громадське".

Слідчі повідомили, що вони намагались зв'язатись з Бубенчиком, але той не виходить на зв'язок.

Натомість сам Іван сказав виданню, що він дійсно не вдома, а чому проводять обшук - він не знає. Хоча претензій до слідчих в нього немає, каже, що його теща, котра перебуває вдома, вважає, що слідчі ведуть себе коректно.

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Також Бубенчик уточнив, що до нього ГПУ не зверталась з проханням прийти дати свідчення.

Крім того, він передав "Громадському" копію ордера на обшук.

Як повідомляв УНІАН, Іван Бубенчик публічно заявив про те, що 20 лютого 2014 р. на Майдані незалежності стріляв з автомата у правоохоронців. Двох, за його словами, він вбив пострілами в потилицю. На його думку, розстріляні силовики були командирами.

Водночас варто зазначити, що на сьогодні немає офіційних даних про вбивство співробітників "Беркуту" внаслідок пострілу в потилицю під час Євромайдану.