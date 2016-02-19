З'явилося інтерв'ю з нібито вбивцею "беркутівців" на Євромайдані

Про це заявив львів'янин Іван Бубенчик, який, за його ж словами, стріляв у "беркутівців", передає birdinflight.com.

Він зазначив, що під ранок 20 лютого приїхав хлопець, приніс автомат Калашникова в сумці з-під тенісної ракетки і сімдесят п'ять патронів.

Він запевнює, що стріляв із найбільш віддаленого від Майдану вікна за колонами, на третьому поверсі, звідки чітко було видно міліціонерів зі щитами біля стели.

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"Я обирав тих, хто командував. Чути не міг, але бачив жестикуляцію. Відстань невелика, тому на двох командирів потрібні були тільки два постріли", - згадує Бубенчик.

Він розповів, що, як пізніше стало відомо, почали говорити, що "беркутівців" вбили в потилицю.

Водночас варто зазначити, що на сьогодні немає офіційних даних про вбивство співробітників "Беркуту" унаслідок пострілів у потилицю під час Євромайдану.

Нагадаємо, раніше в СБУ показали знайдену зброю, з якої розстрілювали активістів Майдану. Фрагменти 23 автоматів, однією снайперської гвинтівки Драгунова та помпової рушниці "Іж" 12-го калібру, з яких могли розстрілювати активістів Євромайдану, були знайдені у водоймі в Голосіївському районі Києва.