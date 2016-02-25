Ватажок "ДНР" вважає смертні вироки "вищою мірою захисту суспільства" - ЗМІ

Таку думку він висловив, виправдовуючи винесені на окупованій території смертельні вироки, пишуть Новости Донбасса.

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"В багатьох країнах є смертна кара як вища міра захисту суспільства. Інше питання — виконання вироку... У нас в судовому порядку виносять смертний вирок: знайшли злочинця, знешкодили, винесли вирок. І будь-який засуджений до смертної кари у нас має право подати прохання про помилування, і я його буду особисто розглядати в кожному окремому випадку", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, бойовики угрупування "ДНР" винесли вирок до виняткової міри покарання — смертний вирок.