У "ДНР" винесли перший смертний вирок

Про це заявила "в. о. голови військового трибуналу" "ДНР" Людмила Стратейчук, повідомляє РИА Новости.

"Такі рішення приймати складно. Вже є вироки до вищої міри покарання. На сьогоднішній день вирок тільки один", — сказала Стратейчук.

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За її словами, "засуджений до смертної кари скоїв злочини проти цивільних осіб, також він звинувачувався в приховуванні злочинів, придбанні та зберіганні зброї та низці інших тяжких правопорушень".