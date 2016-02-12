У "ДНР" винесли перший смертний вирок
16:04, 12 лютого 2016Суспільство
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Бойовики "Донецької народної республіки" винесли вирок до виняткової міри покарання — смертної кари.
У "ДНР" винесли перший смертний вирок / golos.md
Про це заявила "в. о. голови військового трибуналу" "ДНР" Людмила Стратейчук, повідомляє РИА Новости.
"Такі рішення приймати складно. Вже є вироки до вищої міри покарання. На сьогоднішній день вирок тільки один", — сказала Стратейчук.
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За її словами, "засуджений до смертної кари скоїв злочини проти цивільних осіб, також він звинувачувався в приховуванні злочинів, придбанні та зберіганні зброї та низці інших тяжких правопорушень".
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