На кордоні з Румунією "свободівці" заблокували проїзд 14 російських фур

Як повідомили УНІАН у прес-службі Чернівецької обласної організації партії "ВО "Свобода", 26 лютого активісти на підтримку загальнодержавної акції блокування російського вантажного транспорту на території України виставили пункти спостереження на КПП "Порубне" (українсько-румунський кордон) та "Мамалига" (українсько-молдовський кордон).

У блокуванні беруть участь також депутати від ВО "Свобода" Чернівецької міської та обласної рад.

Наразі поблизу "Порубного" перебуває 14 російських автівок. Пропуск вантажівок не здійснюється.

Як повідомив УНІАН голова обласної організації "Свобода" Ярослав Когутяк, на сесії Глибоцької об'єднаної селищної громади депутати озвучили офіційне рішення партії щодо вимоги до уряду невідкладно заборонити транзит російських фур українською територією. Також «свободівці» вимагають скасувати рішення про відновлення з 25 лютого транзиту російських вантажівок, яке вони називають "зрадницьким".

Читайте також"Свободівці" блокують російські фури у чотирьох областях

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого громадські активісти у 10 областях України почали безстрокову акцію щодо недопущення виїзду з України в напрямку міжнародних кордонів вантажних автомобілів з номерами російської реєстрації.

У відповідь на дії активістів 14 лютого російський уряд заборонив транзит українських вантажівок своєю територією. Своєю чергою Кабінет міністрів України 15 лютого вжив дзеркальних заходів і тимчасово призупинив дію транзитних дозволів, виданих для вантажних автомобілів з реєстрацією в РФ.

На засіданні уряду 24 лютого Кабінет міністрів України дозволив транзит російських вантажівок з 25 лютого і доручив Міністерству внутрішніх справ гарантувати безпеку руху транзитних потоків.

Учора, 26 лютого, активісти, які блокували російські фури у Закарпатті, заявили про закінчення акції.

Разом з тим 26 лютого ВО "Свобода" оголосила про відновлення блокування транзиту російських вантажівок територією України.