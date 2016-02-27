У Кременчуці сьогодні починає роботу патрульна поліція (фото)

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"При жорсткому конкурсі з 3237 претендентів відібрано 246 нових патрульних поліцейських, які пройшли навчання і заступають сьогодні на службу", - повідомив він.

За даними міністра, серед нових поліцейських: 86% - з вищою освітою, 21% - дівчата. Середній вік кременчуцьких патрульних – 25 років. Серед них 38 осіб пройшли АТО.

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"Починаючи із сьогоднішнього вечора, щодня на патрулювання Кременчука буде заступати 21 патрульний екіпаж", - зазначив Аваков.

Наступне місто, в якому на початку березня розпочне роботу патрульна поліція, за словами міністра, буде Полтава.

Як повідомляв УНІАН, раніше Аваков заявляв, що до червня патрульна поліція почне роботу в 29 містах України.