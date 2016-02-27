У Києві та Одесі вшанували пам'ять російського опозиціонера Нємцова (фоторепортаж)

Як передає кореспондент УНІАН, на центральній площі Києва зібралося понад 300 осіб - вшанувати пам'ять політика.

В Одесі кілька десятків людей прийшли на Гагарінське плато, до будівлі Генерального консульства Російської Федерації.

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За словами учасників акції, вони вирішили вшанувати пам'ять і нагадати російській владі про її відповідальність за загибель Нємцова.

Присутні прийшли з державними прапорами України, у руках тримали плакати з написами: «Ми пам'ятаємо і любимо великого сина Росії – Бориса і ненавидимо його катів», «Путін вбиває», «Ні російському фашизму!», «Путінстан – фашизм 86%» і т. д.

Присутні вшанували Нємцова хвилиною мовчання та скандували: «Вимагаємо припинити вбивати і переслідувати опозиційних політиків, розслідувати вбивство Нємцова, покарати вбивць!». Вони показово вилили під стінами Генконсульства дві пляшки горілки «Путінки».

Нагадаємо, Нємцов був застрелений на Великому Москворецькому мосту в центрі Москви 27 лютого 2015 року, в 23.31. У опозиціонера потрапило чотири кулі, він помер на місці. В цьому році, як і в минулому, в російській Держдумі депутати нижньої палати російського парламенту відмовилися вшанувати Нємцова хвилиною мовчання.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Москві та інших містах Росії та світу проходять акції, присвячені пам'яті Нємцова.

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