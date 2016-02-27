У центрі Москви тисячі людей вийшли на Марш пам'яті Нємцова (фоторепортаж)

Як передає кореспондент УНІАН у РФ, тисячі громадян почали рух Страсним бульваром.

Присутні тримають у руках державні прапори Росії з чорними жалобними стрічками, а також прапори російських опозиційних партій ПАРНАС і "Солідарність".

Крім того, в учасників акції в руках можна побачити плакати в чорній рамці з написами: "Борися", "Я не боюся" та інші.

Також можна побачити плакати з портретами Нємцова, на яких написано: "За Росію без Путіна", "Свобода коштує дорого", "Наша перевага перед режимом — чесність", "Поставити хрест на злодійській владі", "Свободу всім політв'язням!", "Санкції, ізоляція — наслідок абсурдної політики Кремля", "Я - проти анексії Криму", "Сила в правді, а правда за нами", "Путін — це криза, Путін — це війна".

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На чолі колони можна побачити кілька великих банерів з написами: "Росія буде вільною!".

Очолюють колону лідери російської опозиції Михайло Касьянов, Ілля Яшин, Володимир Мілов, Дмитро Гудков, Володимир Кара-Мурза-молодший, які йдуть, тримаючи в руках великий чорний банер з написом червоним кольором: "Убитий за свободу".

Багато з присутніх тримають у руках квіти, які мають намір покласти на Великому Замоськворецькому мосту, де рік тому вбили політика.

Маршрут проведення акції оточений тимчасовою металевою огорожою, прохід у цей відведений простір здійснюється лише після контролю поліцейськими з допомогою металодетекторів.

Як повідомляв УНІАН, акції, присвячені пам'яті Нємцова, сьогодні проходять також в інших містах Росії та світу. У Києві акція розпочнеться о 15.00 біля посольства РФ.

Як повідомляв УНІАН, Нємцов був убитий в Москві в ніч на 28 лютого 2015 р. Після смерті політика стало відомо, що він працював над доповіддю про те, що на сході України на стороні терористів воюють російські війська.

Слідство вважає, що основним мотивом у справі про вбивство Нємцова є мотив політичної або релігійної ненависті.