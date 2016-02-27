30 російських фур під супроводом поліції прорвали блокаду "свободівців" на Львівщині
Вантажівки під супроводом поліції відновили транзитний рух.
30 російських вантажівок, які чекали на стоянці, що поблизу села Дуліби, що на Львівщині, під супроводом поліції відновили транзитний рух, прорвавшись через блокпост.
Про це станом на 17.15 повідомляє прес-служба Свободи.
Повідомляється, що з 6:30 вісім "свободівців" на блокпості зупинили 30 російських вантажівок. Деякі фури розверталися та їхали у зворотньому напрямку.
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Раніше в Мінтрансі РФ підтвердили інформацію про розблокування російських далекобійників по всій території України.
Нагадаємо, лідер Свободи Олег Тягнибок анонсував продовження автоблокади вантажівок з російськими номерними знаками, незважаючи на постанову Кабміну про відновлення транспортного транзиту з РФ.