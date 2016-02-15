Активісти заблокували на Буковині близько 30 російських вантажівок

Як повідомила Радіо Свобода активістка Галина Єреміца, чергують цілодобово, фури із турецькими чи болгарськими номерами пропускають.

За словами учасників акції, акція – безстрокова, поки влада не ухвалить рішення щодо цієї ситуації.

Протягом останніх кількох днів у кількох областях України почав поширюватися громадянський рух за блокування транзиту російських товарів через українську територію у відповідь на дії Росії.

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Як повідомляв УНІАН, в ніч на 13 лютого близько 50 активістів почали блокування російських фур при в'їзді на територію міжнародного пункту пропуску «Порубне» в Чернівецькій області. Також, близько 20 активістів розпочали блокування російських фур при в’їзді на територію міжнародного пункту пропуску «Виступовичі» у Житомирській області.