В Одесі сотні активістів взяли участь в антиокупаційному мітингу і марші

Як передає кореспондент УНІАН, близько 400 людей прийшли на Куликове поле, серед яких - представники «Самооборони Майдану Одеси», «Ради громадської безпеки», «Автомайдану», «Правого сектора» та інші, а також звичайні громадяни різного віку.

Читайте такожУкраїнці у Європі провели акції протесту проти російської агресії (фото)Вони прийшли з прапорами України, чорно-червоними стягами, прапорами з символікою руху «Вільні люди». Деякі пов'язали на плечі жовто-блакитні полотнища, тримали в руках маленькі українські прапорці. Стрічками в колірній гамі української національної символіки активісти також прикрасили дерева, що ростуть на Куликовому полі, паркан, яким огороджено розташований тут Будинок профспілок, пофарбували в червоний і чорний кольори.

Спочатку на Куликовому полі відбувся мітинг, що відкрили Державним Гімном України. Перед присутніми виступив народний депутат України від партії «Народний фронт» Андрій Левус, ряд інших відомих громадських діячів. Як зазначили організатори акції, Куликове поле обрано місцем проведення проукраїнського заходи у зв'язку з тим, що 2 травня 2014 року одесити саме тут зупинили «російську весну».

Промовці заявили, що вимагають притягнути до відповідальності винуватих у зволіканні з розслідуванням убивств людей на Євромайдані, прихильників колишнього президента України Віктора Януковича, в тому числі колишнього голову Одеської ОДА, народного депутата від «Опозиційного блоку» Миколу Скорика. Також пролунали заклики ввести персональні санкції проти російських олігархів, провести реформи, «закрити російський бізнес в Одеському регіоні» тощо.

Потім люди вишикувалися в колону і пройшли до будівлі обласної адміністрації, де поклали квіти до пам'ятного знаку, закладеному у минулі вихідні на місці майбутнього монумента Героям Небесної Сотні.

Перед колоною активісти несли велике жовто-блакитне полотнище і плакат: «Реванш не пройде», а також ряд невеликих плакатів, на одному з яких було написано: «Покровителі Юрія Єнакіївського сядуть у в'язницю».

Учасники маршу скандували: «Україна понад усе!», «Слава Героям!», «Слава Україні!», «Слава Небесній Сотні!», «Герої не вмирають!» та інші.

Громадський порядок забезпечувала велика кількість правоохоронців.

Учасники акції також пікетували відділення «Сбербанка Росии», яке оточили поліцейські, не підпустивши активістів близько до будівлі. Потім прийшли до офісу Скорика, де на стіні написали: «Геть російський бізнес» і лайки на адресу президента РФ Володимира Путіна, після чого «заварили» щілини закритих вхідних дверей і ставні монтажною піною.