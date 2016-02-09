У центрі Одеси зловмисники знову зламали дерева, висаджені в пам'ять Небесної сотні

Як повідомила УНІАН лідер проекту з висадки алеї скверу Аріадна Міщук, у другій половині дня 9 лютого виявлено, що вандалами знищено частину лип, висаджених активістами в Місячному парку в 2014 році.

«Зламали 21 дерево. Ми впевнені, що вандали переслідували політичну мету, діяли цілеспрямовано. Скоро розпочнуться заходи, присвячені сумним подіям, що мали місце в лютому 2014 року, коли в Києві було розстріляно Героїв Майдану - Небесна сотня», - акцентувала Міщук.

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Вона зазначила, що активісти планували провести ряд заходів саме біля вищеназваної алеї. Міщук не виключає, що інформація про це «просочилася» і противники Майдану спеціально зламали дерева.

За її даними, в даний час правоохоронці вирішують питання про відкриття відповідного кримінального провадження. Найближчим часом волонтери дослідять дерева і вирішать, яким чином їх відновити.

Як повідомляв УНІАН, в листопаді 2015 року, напередодні Дня гідності і свободи, вандали в Одесі зламали кілька десятків молодих лип, висаджених активістами в 2014 році в пам'ять Небесної сотні. Зламані дерева відновили.