В Україні цього року необхідно запровадити медичне страхування всіх громадян – прем’єр
20:24, 28 лютого 2016Суспільство
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Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк наполягає, що цього року необхідно запровадити медичне страхування всіх громадян.
Послуги мають фінансуватися за рахунок державного медичного страхового фонду \ Фото УНИАН
Про це він заявив у програмі «10 хвилин з прем’єр-міністром», розповідаючи про план дій уряду на поточний рік, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
Читайте такожМедстраховка повинна стати обов'язковою для військових-контрактників – нардепЗа словами прем’єра, у сфері реформування системи охорони здоров’я цього року необхідно запровадити мінімальний гарантований державою рівень безкоштовних медичних послуг, а всі інші послуги мають фінансуватися за рахунок державного медичного страхового фонду, в якому повинен бути застрахований кожний громадянин країни.
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