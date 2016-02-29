Активісти "Азову" протестують під СБУ проти арешту побратима (фото)
02:32, 29 лютого 2016Суспільство
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Активісти громадянського корпусу "Азов" проводять акцію під стінами будівлі СБУ в Києві.
facebook.com/tamara.shevchuk
Вони вимагають пояснень від представників правоохоронних органів, чому був затриманий глава ГК "Азов-Крим" Станіслав Краснов, передає ТСН.
Присутні активісти запалили фаєри. Лідер "Азову" Андрій Білецький приїхав до активістів під стіни СБУ.
Активісти скандують "Станіслав, ми з тобою".
Крім поліцейських, які перекрили Володимирську вулицю, представників правоохоронних органів, за ствідченнями активістів, не з'явилось.
Як повідомляв УНІАН, СБУ затримала голову цивільного корпусу «Азов-Крим» Станіслава Краснова. Попередньо його звинувачують у незаконному зберіганні зброї.
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