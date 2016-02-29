Активісти "Азову" протестують під СБУ проти арешту побратима (фото)

Вони вимагають пояснень від представників правоохоронних органів, чому був затриманий глава ГК "Азов-Крим" Станіслав Краснов, передає ТСН.

Присутні активісти запалили фаєри. Лідер "Азову" Андрій Білецький приїхав до активістів під стіни СБУ.

Активісти скандують "Станіслав, ми з тобою".

Крім поліцейських, які перекрили Володимирську вулицю, представників правоохоронних органів, за ствідченнями активістів, не з'явилось.

Як повідомляв УНІАН, СБУ затримала голову цивільного корпусу «Азов-Крим» Станіслава Краснова. Попередньо його звинувачують у незаконному зберіганні зброї.