Активісти "Азову" сьогодні знову пікетуватимуть будівлю СБУ
09:32, 29 лютого 2016Суспільство
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У понеділок, 29 лютого, біля будівлі СБУ знову відбудеться акція протесту "Азову".
"Азовці" знову протестуватимуть під СБУ / facebook.com/tamara.shevchuk
Вона пройде у зв'язку із затриманням голови цивільного корпусу "Азов-Крим" Станіслава Краснова і його подруги Оксани Шелест, передає Еспресо.TV.
Початок акції заплановано на 10:00.
Читайте такожСБУ затримала голову цивільного корпусу "Азов-Крим" - ЗМІЯк повідомляв УНІАН, активісти громадянського корпусу "Азов" проводили акцію під стінами будівлі СБУ в Києві. Вони вимагали пояснень від представників правоохоронних органів, чому був затриманий глава ГК "Азов-Крим" Станіслав Краснов.
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