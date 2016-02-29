Активісти "Азову" сьогодні знову пікетуватимуть будівлю СБУ

Вона пройде у зв'язку із затриманням голови цивільного корпусу "Азов-Крим" Станіслава Краснова і його подруги Оксани Шелест, передає Еспресо.TV.

Початок акції заплановано на 10:00.

Читайте такожСБУ затримала голову цивільного корпусу "Азов-Крим" - ЗМІЯк повідомляв УНІАН, активісти громадянського корпусу "Азов" проводили акцію під стінами будівлі СБУ в Києві. Вони вимагали пояснень від представників правоохоронних органів, чому був затриманий глава ГК "Азов-Крим" Станіслав Краснов.