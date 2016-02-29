На Львівщині "Свобода" третю добу поспіль блокує проїзд російських фур

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної організації ВО "Свобода", на блокпості в селі Гамаліївка, що на в‘їзді до Львова, увечері 28 лютого "свободівці" жовківського та львівського партійних осередків зупинили 13 російських фур.

Як повідомив голова Львівської міської організації ВО "Свобода" Любомир Мельничук, активісти протримали фури на блокпості упродовж трьох годин. За цей час до них приїхали невідомі особи, які погрожували учасникам акції.

"Під вечір до активістів приїхали невідомі люди кримінальної зовнішності, які російською нецензурною лайкою та погрозами намагались пропустити зупинені автомобілі. В цей час водії кілька разів намагались таранити живий ланцюг свободівців своїми фурами, за чим мовчки слідкували полісмени з супроводу", - про це написав Мельничук на своїй сторінці у Фейсбук.

У львівській "Свободі" повідомили, що сьогодні, 29 лютого, акція блокування продовжується.

У прес-службі Головного управління Національної поліції у Львівській області повідомили УНІАН, що працівники поліції проводять роз’яснювальну роботу з учасниками блокування оскільки "є рішення уряду про відновлення з 25 лютого транзиту російських вантажівок територією України".

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У відомстві також зазначили, що поліцейські забезпечують безпеку дорожнього руху в місцях блокування, на даний час публічних порушень громадського порядку не зафіксовано.

Інформацію про можливі погрози активістам невідомими особами у прес-службі наразі не коментують.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого громадські активісти у 10 областях України почали безстрокову акцію з недопущення виїзду з України в напрямку міжнародних кордонів вантажних автомобілів з номерами російської реєстрації.

У відповідь на дії активістів 14 лютого російський уряд заборонив транзит українських вантажівок своєю територією. Кабінет міністрів України 15 лютого вжив дзеркальних заходів і тимчасово призупинив дію транзитних дозволів, виданих для вантажних автомобілів з реєстрацією в РФ.

На засіданні уряду 24 лютого Кабінет міністрів України дозволив транзит російських вантажівок з 25 лютого і доручив Міністерству внутрішніх справ гарантувати безпеку руху транзитних потоків.

Разом з тим 26 лютого ВО "Свобода" оголосила про відновлення блокування транзиту російських вантажівок територією України.