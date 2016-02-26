"Свободівці" блокують російські фури у чотирьох областях

Блокування відбувається в чотирьох областях, повідомили у прес-службі політсили.

Зокрема, "свободівці" блокують фури РФ у Чернівецькій (п.п. "Порубне"), Волинській ("Доманове"), Львівській (при в'їзді до міста Стрий) і Закарпатській областях (на Верецькому перевалі, що на межі Львівської та Закарпатської областей).

"Продовжуємо акцію з блокування руху російських вантажівок. До обіду їх узагалі не було, однак опісля зупинили та розвернули 7. Загальний рух транспорту відбувається без змін, конфліктів немає", - розповіли у "Свободі".

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Сьогодні вранці, 26 лютого, керівник Департаменту автомобільного транспорту та стратегічного розвитку автомобільних доріг Міністерства інфраструктури України Роман Хміль повідомив, що Мінінфраструктури вдалося домовитися з громадськими активістами про припинення блокування руху російського вантажного транспорту, який прямує транзитом через Україну.

Пізніше лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявив, що "Свобода" відновлює загальноукраїнську акцію з блокування проїзду російських вантажних автомобілів.