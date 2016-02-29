Bellingcat спростував російську версію про український "Бук", який збив МН17

Версія російського концерну "Алмаз-Антей" не відповідає дійсності. До такого висновку прийшла міжнародна група розслідувань Bellingcat, звіт якої цитує Російська служба ВВС.

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Раніше російська сторона стверджувала, нібито ракета, що збила "Боїнг", була запущена з району близько селищ Зарощенське або Велика Шишовка, які контролювалися українською армією. Причому сама ракета була старої модифікації, яка давно не перебуває на озброєнні армії РФ.

Bellingcat з великою часткою впевненості стверджує, що навіть якщо погодитися з версією "Алмаз-Антея" про точку запуску ракети, її все одно не могли запустити українські військові.

На підставі фотознімків з місця аварії літака, карти АТО на той момент і супутникових фотографій цього району розслідувачі прийшли до висновку, що 17 липня, в день загибелі "Боїнга", в районі Зарощенского не було українських установок "Бук".

Точно так само була перевірена версія про точку запуску біля Великої Шишовки, в результаті перевірки було визнано, що українських "Буків" там не було.

Bellingcat визнає, що зібрані дані не дозволяють робити висновки про те, якою стороною збройного конфлікту контролювалася ця зона. Однак зіставлення доступних більш пізніх даних з цього району дозволяє експертам Bellingcat припускати, що 17 липня 2014 там вже були, як сказано в доповіді, російські військові. При цьому повністю відкинути версію про запуск ракети з цього району вони не можуть.

Крім того, автори нової доповіді нагадують, що версія "Алмаз-Антея" про тип і місце запуску ракети "Бук" суперечить і висновків Bellingcat, і версії офіційного слідства, проведеного Голландією.

Нагадаємо, 3 січня стало відомо, що Bellingcat передала слідству черговий звіт. В інтерв'ю телеканалу NOS засновник групи Еліот Хіггінс розповів, що його організація встановила особи 20 солдатів з 53-ї зенітно-ракетної бригади ППО Росії. На думку Bellingcat, хтось із них міг здійснити постріл з комплексу «Бук», який вивезли з розташування бригади в Курську.

Bellingcat представила свій фінальний звіт 8 жовтня 2015 року. Група спеціалізується на вивченні інформації в соціальних мережах та інших відкритих джерелах.

Боїнг MH17 був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року, тоді загинули 298 осіб.