Батько жертви катастрофи MH17 над Донбасом написав листа Путіну (текст)

Джон О'Брайєн і його дружина Мерін надіслали звернення до посольства Росії та адміністрацію Путіна, а також на адресу фонду "Открытая Россия".

У своєму листі австралієць звинувачує Росію у перешкоджанні розслідуванню, веденні інформаційної війни і запереченні очевидних фактів.

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Копію цього листа фонд публікує у перекладі російською.

2 февраля 2016 года

Господину Владимиру Путину,

президенту Российской Федерации,

Кремль, Москва, Россия

Уважаемый господин президент!

Я пишу Вам по поводу гибели моего сына Джека О'Брайена, который был пассажиром рейса MH 17. Джеку было двадцать пять лет, он возвращался в Австралию из поездки по Европе, во время которой побывал в Москве и Санкт-Петербурге.

Я прошу Вас и Ваше правительство о полном сотрудничестве Российской Федерации с продолжающимся расследованием обстоятельств гибели самолета, выполнявшего рейс MH 17 компании Malaysian Airlines и сбитого над Украиной 17 июля 2014 года.

31 октября прошлого года российские семьи ужаснулись, когда взрыв бомбы разрушил самолет компании Metrojet в Египте. Мы видели фотографии убитых горем родственников, ждавших подтверждения страшной новости. И мы знаем, что это такое.

Прошло восемнадцать месяцев после гибели малайзийского самолета, но мы с женой все еще ждем возвращения Джека. Мы читали, что родители 33-летней женщины, погибшей на борту самолета, упавшего в Египте, сказали: «У нас такое чувство, как будто наша жизнь закончена». Мы понимаем это чувство.

Хотя у наших стран разная история и культура, мы, как и все люди, любим своих детей. И мы разделяем чувства боли и гнева, когда у нас отнимают детей чьими-то чужими руками.

Господин президент, мы читали, что после чудовищного преступления в Египте Вы сказали: «Мы будем искать их везде, где бы они ни прятались». Вы призвали другие страны помочь задержать преступников.

И теперь я прошу Вас показать такую же решимость, чтобы не позволить тем, кто виновен в гибели MH 17, уйти от суда. Нашей семье причиняет страдания то, что действия Вашего правительства выглядят так, как будто оно пытается скорее препятствовать расследованию, чем содействовать ему.

В июле прошлого года Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН о создании международного трибунала для расследования гибели MH 17.

Я также знаю, что Ваше правительство не предоставило Управлению безопасности Нидерландов (DSB) оригинальные данные об инциденте с радара и заявило, что данные не сохранились. Это выглядит крайне необычно, учитывая, что были сделаны заявления, обвинявшие Россию в гибели самолета. Почему тогда Россия не сделала доступным каждый мельчайший фрагмент информации, чтобы продемонстрировать миру свою невиновность?

Раньше российское государство утверждало, что MH 17 был сбит украинским самолетом. Я не слышал от России никаких опровержений этого заявления, хотя доказано, что оно абсолютно необоснованно. Позже российский производитель вооружений «Алмаз-Антей» признал, что MH 17 был сбит ракетой «Бук», но спорил о типе ракеты и месте, откуда она была выпущена.

В недавнем письме в DSB заместитель директора Росавиации, как сообщалось, назвал доклад DSB необоснованным и неточным. В письме он критикует вывод DSB о том, что ракета была выпущена из некой точки внутри определенной территории площадью в 320 км². При этом он с уверенностью утверждает: из «всестороннего эксперимента», проведенного «Алмаз-Антеем», следует, что ракета могла быть выпущена только из одного села — Зарощенского, — удобно расположенного на территории, предположительно находившейся под контролем украинского правительства. Здесь проявлена поразительная точность, хотя все остальные заявления из России укрепляют сомнения.

Вот всего лишь неколько примеров. Любое государство время от времени грешит искажением правды или сокрытием информации в своих интересах, но московский обман — иного порядка.

Официальные заявления Вашего правительства и тем более выступления контролируемых государством СМИ были сплошным отрицанием, запутыванием и отвлечением внимания. Объяснения того, что случилось, постоянно менялись; случалось и так, что одновременно были предложены многочисленные противоречащие друг другу объяснения: MH 17 был сбит украинским самолетом, взорван бомбой, подложенной ЦРУ, сбит ракетой «Бук», но не российской.

Эти действия позволяют предполагать наличие специальной стратегии дезинформации с целью внедрить в общественное сознание идею, что объективная истина не может быть установлена. Единственная существенная особенность российских заявлений — утверждение об отсутствии надежных свидетельств и отрицание любой ответственности. Некоторые заявления, сделанные Вашим правительством и его СМИ, были бы смешны, если бы не были столь глубоко оскорбительны для семей жертв MH 17.

Президент Путин, я хочу ясно заявить Вам:

— неважно, какие заявления делает Москва о том, как мир настроен против нее;

— неважно, сколько армейских грузовиков вы выкрасили в белый цвет и отправили в Украину, заявляя, что в них лекарства, а не оружие;

— неважно, сколько раз вы заявляли, что ваши бойцы в Украине — простые крестьяне, выращивающие картофель, или солдаты, отправившиеся туда добровольцами во время отпуска;

— неважно, какое у вас есть право вето, позволяющее избежать рассмотрения дела законно назначенным международным уголовным судом;

— неважно, сколько сомнительных экспериментов проведет «Алмаз-Антей» в безнадежном стремлении доказать, что «это были не мы»;

— неважно, сколько сфабрикованных видеофайлов. взятых с YouTube, или фальшивых интервью Вы представите в государственных СМИ в качестве новостей о MH 17;

— неважно, что у Вас есть армия троллей, распространяющих дезинформацию, и множество конспирологических теорий, призванных посеять сомнения и путаницу относительно того, что в действительности случилось;

— неважно, какой у Вас внутри страны рейтинг одобрения и как россияне привыкли жить между двумя правдами или вообще без правды.

Ни одна из этих вещей ничего не значит, потому что существует правда о том, что случилось. Задача гражданского и уголовного расследований — найти ее на основании многочисленных свидетельств. Я уверен, что оба расследования проводились и будут проводиться с величайшим вниманием и тщательностью, с соблюдением высочайших стандартов доказательности. Я надеюсь, что в этом процессе мы добьемся справедливости по отношению к моему сыну Джеку и всем погибшим на MH 17.

Президент Путин, я еще раз прошу Российскую Федерацию в полной мере сотрудничать с расследованиями гибели MH 17 над Украиной. Иначе Вас и Ваше правительство ждет суровый суд истории.

Искренне Ваш,

Джон О'Брайен,

Сидней, Австралия

Нагадаємо, 3 січня стало відомо, що Bellingcat передала слідству черговий звіт. В інтерв'ю телеканалу NOS засновник групи Еліот Хіггінс розповів, що його організація встановила 20 солдатів з 53-ої зенітно-ракетної бригади ППО Росії. На думку Bellingcat, хтось із них міг здійснити постріл з комплексу «Бук», який був вивезений з розташування бригади в Курську.

Bellingcat представила свій фінальний звіт 8 жовтня 2015 року. Група спеціалізується на вивченні інформації у соціальних мережах та інших відкритих джерелах.

Боїнг MH17 був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року, тоді загинули 298 осіб.