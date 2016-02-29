Адвокат затриманого "азовця" заявляє про тортури в СБУ

Про це Мамалига заявив журналістам біля будівлі УСБУ в Києві, де бійці "Азову" проводять пікет з вимогою звільнити свого побратима, передає кореспондент УНІАН.

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За словами адвоката, Краснова затримали озброєні співробітники СБУ. Після цього йому зв'язали скотчем руки, ноги, зав’язали очі та вивезли в ліс, де близько 6 годин піддавали тортурам, вимагаючи зізнання, де той сховав зброю.

"Після цього його (Краснова) ті ж люди доставили до приміщення СБ на вулиці Володимирській, при цьому з ним була його дівчина Оксана Шелест. Її також затримали. І зараз, що з ними відбувається, поки невідомо", - сказав адвокат.

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Він зазначив, що у будівлі столичної СБУ Краснова відвідували представники уповноваженого Верховної Ради з прав людини, які зафіксували побої, нанесені Краснову.

Як очікується, найближчим часом Краснову буде обрано запобіжний захід.

Наразі близько 100 представників батальйону "Азов" пікетують будівлю столичної СБУ з вимогою звільнити Краснова.

Як повідомляв УНІАН, активісти громадянського корпусу "Азов" проводили акцію під стінами будівлі СБУ в Києві. Вони вимагали пояснень від представників правоохоронних органів, чому був затриманий глава ДК "Азов-Крим" Станіслав Краснов.