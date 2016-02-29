"Азовець" Краснов заклав схрон із вибухівкою - СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук сьогодні на брифінгу.

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"В ніч з 27 на 28 лютого приблизно між першою та другою годиною ночі пан Краснов разом із Шелест були затримані на автозаправці одразу після закладення тайника, схрону, біля села Щасливе на трасі Київ-Харків", - сказав Ткачук.

У зв'язку з цим представник СБУ зазначив, що "Краснов намагався після закладення схрону втекти з місця і він чинив опір правоохоронцям, тому під час його затримання вони були змушені застосувати силу".

"Одразу після затримання у супроводі слідчих та оперативних співробітників Краснов був повернений до місця закладки схрону, де було проведено відповідні слідчі дії, а саме: огляд місця події. У тайнику при цьому було знайдено і вилучено пластикову вибухівку в тротиловому еквіваленті приблизно 42 кг", - наголосив Ткачук.

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Представник СБУ пояснив, що за обсягом руйнівної дії це дорівнює 7 протитанковим мінам.

Також було вилучено 5 корпусів бойових гранат, 6 напольних механізмів до мінних підривачів, а також 10 детонаторів.

«Слідство встановило, що гранати і вибухівку Краснов попередньо вилучив з іншого місця зберігання зі схрону, облаштованого на трасі Одеса-Київ у Ставищенському районі Київської області», - додав Ткачук.

Він зазначив, що 28 лютого Краснову було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263, і проведено комплекс обшуків та інших слідчих дій, в результаті яких вилучено додаткові докази, у тому числі елементи саморобних вибухових пристроїв, комп'ютерну техніку, на якій слідчі вже знайшли докази причетності Краснова до протиправної діяльності.

Як повідомляв УНІАН, представники батальйону "Азов" другий день пікетують будівлю столичної СБУ з вимогою звільнити Краснова, голову цивільного корпусу "Азов-Крим", та його знайому Оксану Шелест.

Адвокат Краснова Андрій Мамалига заявив, що співробітники СБУ застосовували до його підзахисного тортури, вимагаючи зізнання, де той сховав зброю.