В "Азові" пригрозили новими пікетами через затримання побратима Краснова

У зв'язку з цим активісти не відкидають можливості проведення нових пікетів, заявив "Крим.Реалії" начальник штабу Назар Кравченко.

"Вони на брифінгу багато в чому звинувачували, а адвокат досі не може ознайомиться з матеріалами справи. Ситуація така: вони звинуватили людини, а тепер треба шукати докази. Якщо є звинувачення – то людей не викрадають, не катують, пускають адвоката. Вони або є, або немає. Вчора проводили пікет, щоб до нього пустили адвоката, надали медичну допомогу. Тепер ми будемо вимагати, щоб адвокат був ознайомлений з матеріалами справи", – сказав він.

Зазначається, що в Шевченківському районному суді Києва 1 березня о 9:00 заплановано засідання щодо обрання запобіжного заходу Краснову.

Читайте також"Азовець" Краснов заклав схрон із вибухівкою - СБУ

Як повідомляв УНІАН, Краснова затримали в ніч на 28 лютого в Київській області. В СБУ стверджують, що він разом зі своєю подругою Оксаною Шелест влаштував схованку з вибухівкою.

"Краснов разом з Шелест були затримані на автозаправці одразу після закладки схрону біля села Щасливе на трасі Київ-Харків", - повідомив керівник апарату голови СБУ.