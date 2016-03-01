У Львові через аварію на тепломережі без тепла залишився великий житловий мікрорайон

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 29 лютого о 10-й годині на проспекті Червоної Калини стався прорив труби діаметром 800 мм через зношеність тепломережі.

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Внаслідок аварії без централізованого теплопостачання залишилися будівлі Сихівського району: 363 багатоповерхових житлових будинків, в тому числі 8 дошкільних дитячих установ та 19 шкіл.

Протягом дня бригадами «Львівтеплоенерго» проводилися аварійно-відновлювані роботи, які сьогодні планують завершити і відновити подачу теплоносія споживачам найбільш густонаселеного житлового мікрорайону Львова.