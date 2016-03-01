Нардеп показав фотографії побитого "азовця" Краснова (документи)

Їх на своїй сторінці у Facebook оприлюднив народний депутат Ігор Мосійчук.

Він зазначив, що фото він отримав разом з листом уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської на ім'я Генерального прокурора Віктора Шокіна про тортури Краснова і його дівчини Оксани Шелест.

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Водночас, Мосійчук ознайомився з матеріалами клопотання про взяття під варту Краснова: у ньому не йдеться про співпрацю Краснова зі спецслужбами РФ.

Главі корпусу "Азов-Крим" інкримінують виключно ст. 263 КК (незаконне зберігання зброї).

Як повідомляв УНІАН, Краснова затримали в ніч на 28 лютого в Київській області. У СБУ стверджують, що він разом зі своєю подругою Оксаною Шелест облаштували схованку з вибухівкою.

У свою чергу адвокат Краснова заявив, що співробітники СБУ застосовували щодо його підзахисного тортури, вимагаючи зізнань про схованку зі зброєю.