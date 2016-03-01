"Азовець" Краснов розповів, як його били протягом семи годин

Краснова із неприхованими ознаками побиття на обличчі привели до зали суду, де він звернувся до преси, передає ТСН.

Краснов розповів, що під час затримання його били протягом 7-8 годин, при цьому жодного допиту не проводилось. Крім того, Краснов заявляє, що під час побиття йому говорили фрази на кшталт "всі добровольці – мародери" та "в усьому винен Майдан".

Лідер "Азову-Крим" вважає весь процес політичними репресіями.

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Перед засіданням голову цивільного корпусу оглянув медик швидкої допомоги.

Під стінами Шевченківського суду зібрались члени та прихильники цивільного корпусу, хоча раніше обіцяли не влаштовувати пікетів під судом, "щоб не давити на суддів".

Крім того, у судовій залі перебуває група провокаторів, які вчиняють скандали та агресивно поводяться із журналістами. Суддя, яка веде засідання, зірвала голос, намагаючись втихомирити присутніх.

Як повідомляв УНІАН, Краснова затримали в ніч на 28 лютого в Київській області. У СБУ стверджують, що він разом зі своєю подругою Оксаною Шелест облаштували схованку з вибухівкою.

У свою чергу адвокат Краснова заявив, що співробітники СБУ застосовували щодо його підзахисного тортури, вимагаючи зізнань про схованку зі зброєю.