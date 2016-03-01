У Чернігові чоловіка посадили на 5 років за сепаратизм та вербування у соцмережах

Про це УНІАН повідомили у прес-групі управління СБУ в Чернігівській області.

Згідно з повідомленням, сьогодні Деснянський районний суд Чернігова виніс вирок мешканцю міста, який через соціальні мережі розповсюджував сепаратистські матеріали.

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Чернігівець, діючи за завданням представників так званої «Луганської народної республіки», розміщував в одній з російських соціальних мереж пропагандистські матеріали із закликами до підтримки та фінансування терористичних формувань, вербування нових бойовиків, створення так званої «Новоросії». Співробітники спецслужби затримали зловмисника у червні 2015 року.

Суд визнав його винним за ст. 110 ККУ (розповсюдження матеріалів із закликами на зміну меж території або державного кордону України) та призначив покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 5 років та конфіскації майна.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Чернігівської області 9 листопада направила до Деснянського районного суду м. Чернігова обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 110 ККУ (розповсюдження матеріалів із закликами на зміну меж території або державного кордону України, вчинених повторно).

Досудовим розслідуванням встановлено, що житель міста Чернігова неодноразово у червні 2015 року в загальнодоступній мережі "ВКонтакте" умисно, з корисливих мотивів, розповсюджував матеріали із закликами до вчинення дій з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.