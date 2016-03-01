Бойовики запустили пасажирський поїзд між "ЛНР" і "ДНР"

Про це заявив міністр інфраструктури і транспорту "ЛНР" Олександр Чумаченко, передає РІА Новости.

"Це перший поїзд у "ЛНР", який відправляється як пасажирський, не як електричка... У нас збережено пасажирське депо. Крім цього складу, ми готові ще пара складів, якщо буде необхідність запустити", - сказав Чумаченко.

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"Міністр" повідомив, що потяг буде відправлятися по непарних числах з Луганська ("ЛНР" - Ред.), по парних - з Ясинуватої ("ДНР" - Ред.). Згідно з розкладом, час у дорозі складе близько п'яти годин.

При цьому Чумаченко заявив, що наразі в "ЛНР" готові запустити пасажирські поїзди і на підконтрольну Києву територію Донбасу.

Варто зазначити, що бойовики не один раз підривали залізничні колії на Донбасі. Раніше залізничники відновили 253 об'єкти колійного господарства з 369, пошкоджених в ході бойових дій на сході України.