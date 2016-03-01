На полігоні під Харковом офіцер та курсант дістали поранення через вибух гранати

Як повідомили УНІАН у харківському Регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України, інцидент стався сьогодні, 1 березня, близько 11:00 на навчальному полігоні в селі Проходи в Дергачівському районі.

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За відомостями Міноборони, під час заняття з метання гранати стався вибух РГД-5, внаслідок якого постраждав офіцер, який викладає в Харківському університеті повітряних сил, і курсант. Зараз вони доправлені до харківського військового шпиталю, життю постраждалих нічого не загрожує.

На цей час триває з'ясування обставин інциденту. Причина вибуху поки що не повідомляється.