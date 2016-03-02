Сьогодні у суді РФ стартують дебати сторін у справі Савченко

08:17, 02 березня 2016
Суспільство
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Сьогодні, 2 березня, у російському місті Донецьк стартують дебати сторін у справі української льотчиці Надії Савченко.

REUTERS

Очікують на виступ обвинувачення та адвоката полоненої - Ілля Новікова, передає ТСН.

А у четвер виступлять захисники - Микола Полозов та Марк Фейгін, а також останнє слово матиме сама Надія.

Читайте такожСавченко оголосить сухе голодування, якщо її не екстрадують до УкраїниРаніше УНІАН повідомляв, що 3 березня стане відома дата оголошення вироку громадянці України, народному депутату Надії Савченко в Донецькому суді Ростовської області Росії. 

Надію Савченко у Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Надія Савченко та її захист звинувачення відкидають і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили її до Росії.

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