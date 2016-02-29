Адвокат: 3 березня стане відома дата оголошення вироку Савченко
3 березня стане відома дата оголошення вироку громадянці України, народному депутату Надії Савченко в Донецькому суді Ростовської області Росії.
Про це на своїй сторінці в "Твіттері" написав один з адвокатів українки Марк Фейгін.
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Раніше він повідомляв, що у суді Надія Савченко виступить з останнім словом на судовому процесі 3 березня.
Перед цим адвокати Надії Савченко припускали, що вирок щодо їхньої підзахисної можуть оголосили приблизно 8 березня.
У середині грудня минулого року російський суд продовжив арешт Надії Савченко до 16 квітня. Після цього вона на знак протесту оголосила голодування – третє від моменту її арешту влітку 2014 року.
Надію Савченко у Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Надія Савченко та її захист звинувачення відкидають і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили її до Росії.