Держзвинувачення Росії вважає провину Савченко доведеною

"Надія Савченко звинувачується в низці злочинів, у тому числі особливо тяжких - вбивство російських журналістів, які виконували свій обов'язок і казали правду", - заявив прокурор, передає Бі-бі-сі. "Використовуючи свої навички і спорядження Савченко повідомила про знаходження осіб. Використовуючи координати, отримані від Савченко, були зроблені не менше шести пострілів", - додав він.

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Держобвинувач фактично повторює все те, що Надія Савченко та її адвокати намагалися спростувати протягом останніх п'яти місяців.

"Прокурор Юношев читає переписаний в дебати обвинувальний висновок", - написав у своєму "Твіттері" адвокат Савченко Микола Полозов.

У міському суді Донецька РФ розпочалася фінальна стадія судового процесу над Надією Савченко: дебати сторін і останнє слово підсудної. Після цього судова колегія з трьох суддів на чолі з Леонідом Степаненком призначить дату оголошення вироку.

Як планується, сьогодні на процесі виступлять представники обвинувачення, і один з адвокатів Савченко, Ілля Новіков. На третє березня призначено виступ самої льотчиці та інших її захисників - Миколи Полозова і Марка Фейгіна.