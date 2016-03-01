Савченко оголосить сухе голодування, якщо її не екстрадують до України

Про це розповіла сестра бранки Віра, передає ТСН.

До такої форми протесту Надія готова вдатись, якщо після вироку в російському суді її не екстрадують в Україну.

Савченко і так голодує вже понад 60 днів, а якщо за десять днів після оголошення вироку її не повернуть додому - вона відмовиться вживати і воду.

Читайте такожАдвокати Савченко в Києві обговорюють її обмін на російських ГРУшниківВчора УНІАН повідомляв, що 3 березня стане відома дата оголошення вироку громадянці України, народному депутату Надії Савченко в Донецькому суді Ростовської області Росії.

Надію Савченко у Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Надія Савченко та її захист звинувачення відкидають і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили її до Росії.