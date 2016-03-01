Савченко оголосить сухе голодування, якщо її не екстрадують до України
Українська льотчиця Надія Савченко готова оголосити сухе голодування.
Про це розповіла сестра бранки Віра, передає ТСН.
До такої форми протесту Надія готова вдатись, якщо після вироку в російському суді її не екстрадують в Україну.
Савченко і так голодує вже понад 60 днів, а якщо за десять днів після оголошення вироку її не повернуть додому - вона відмовиться вживати і воду.
Читайте такожАдвокати Савченко в Києві обговорюють її обмін на російських ГРУшниківВчора УНІАН повідомляв, що 3 березня стане відома дата оголошення вироку громадянці України, народному депутату Надії Савченко в Донецькому суді Ростовської області Росії.
Надію Савченко у Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Надія Савченко та її захист звинувачення відкидають і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили її до Росії.