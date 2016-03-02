Держзвинувачення Росії вимагає для Савченко на 23 роки колонії

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні під час дебатів у російському суді повідомив один із прокурорів.

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«За сукупністю злочинів, шляхом часткового складання призначених покарань, остаточно призначити Савченко Надії Вікторівні покарання у вигляді позбавлення волі на строк 23 роки з відбуванням у колонії загального режиму зі штрафом 100 тис. рублів», - сказав він.

Надію Савченко у РФ судять за звинуваченням у причетності до загибелі російських журналістів під Луганськом в червні 2014 році