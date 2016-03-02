Другого підозрюваного у розстрілі мобільної групи біля Щастя залишили під вартою

Про це кореспонденту УНІАН повідомив один з адвокатів підозрюваного Ігор Черняк.

Читайте такожВАСУ відмовився задовольнити позов скандального екс-судді Кірєєва до Порошенка

За його словами, відповідне рішення було ухвалене сьогодні в Бахмуті (колишній Артемівськ) за результатами розгляду апеляційної скарги на обраний судом запобіжний захід для Долженка.

Черняк наголосив, що 1 березня Апеляційний суд Донецької області відпустив під домашній арешт першого підозрюваного по цій справі — демобілізованого бійця Олександра Свідру (позивний "Змій").

Адвокат обурився, що сьогодні за аналогічною доказовою базиою яка додається захистом до клопотання, той же суд не змінив запобіжний захід для підозрюваного.

Черняк зазначив, що Долженко буде перебувати в Бахмутському СІЗО.

Як повідомляв УНІАН, вранці 2 вересня 2015 року поблизу Щастя Луганської області була розстріляна мобільна група по боротьбі з контрабандою. В результаті обстрілу загинули волонтер Галущенко ("Ендрю") і працівник Державної фіскальної служби, поранення отримали ще три людини.

Читайте такожСавченко виступила проти її обміну на ГРУшників і пригрозила, що вирок їй виноситимуть посмертно

В середині лютого 2016 року в Краматорську за рішенням суду взяли під варту Свідру і Долженка. Їм оголосили підозра ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство при обтяжуючих обставин) Кримінального кодексу України, якою, зокрема, передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі.