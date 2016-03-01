Підозрюваного у розстрілі мобільної групи біля Щастя звільнили під домашній арешт

Як повідомив кореспонденту УНІАН один із адвокатів Свідра Ігор Черняк, відповідне рішення сьогодні ухвалив Апеляційний суд Донецької області в Бахмуті.

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За його словами, захист просив не обирати підозрюваному жодного запобіжного заходу або відпустити бійця на поруки народного депутата Ярослава Маркевича.

Черняк зазначив, що, згідно з рішенням суду, Свідро має цілодобово перебувати за місцем реєстрації в Харкові та не знімати спеціального електронного браслета.

Адвокат наголосив, що апеляційний суд належним чином оцінив викладені аргументи захисту й дав об’єктивну оцінку позиції представників держобвинувачення, що дало змогу змінити Свідру запобіжний захід з тримання під вартою в СІЗО на домашній арешт.

Також Черняк повідомив, що розгляд апеляційної скарги на рішення суду про обрання запобіжного заходу іншому підозрюваному у справі, бійцю 92-ї ОМБР Павлу Долженку з позивним "Крим" (за рішенням суду перебуває в СІЗО) відбудеться завтра, 2 березня.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 2 вересня 2015 року поблизу міста Щастя Луганської області була розстріляна мобільна група по боротьбі з контрабандою. Внаслідок обстрілу загинули волонтер Галущенко ("Ендрю") та працівник Державної фіскальної служби, поранення отримали ще троє осіб.

В середині лютого 2016 року у Краматорську за рішенням суду взяли під варту Свідра та Долженка. Їм оголосили підозру за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство за обтяжуючих обставин) Кримінального кодексу України, якою, в тому числі, передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі.