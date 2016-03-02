Суд призначив офіцеру 53-ї бригади 10 діб арешту через скандал з полігоном "Широкий лан"

Як повідомили УНІАН у військовій прокуратурі Південного регіону України, рішення прийнято згідно з адміністративним протоколом, складеним військовою прокуратурою Південного регіону.

«Начальнику продовольчої служби бригади за недбале ставлення до служби згідно зі ст.172-15 КУпАП призначено покарання у вигляді арешту строком на 10 діб з триманням на гауптвахті», - повідомили в прокуратурі.

У відомстві зазначають, що ще 5 адміністративних протоколів перебувають на розгляді в суді.

«Утім вчора суд вдруге переніс розгляд справи заступника начальника по тилу оперативного командування «Схід», начальника штабу бригади і заступника командира бригади з виховної роботи. Адвокати зазначених офіцерів під різними приводами намагаються відтягнути винесення покарання їх підзахисним», - повідомили у військовій прокуратурі.

За даними прокуратури, наразі жоден з цих офіцерів не визнає своєї провини в тому, що для особового складу бригади не були створені належні умови перебування в польовому таборі, і людей фактично залишили напризволяще без даху над головою, без гарячої їжі, води і т. д.

Як повідомляв УНІАН, бійці 53-ї окремої механізованої бригади, які перебувають на полігоні «Широкий лан», 8 лютого вирушили пішки до Миколаєва, щоб поскаржитися військовому прокурору на умови проходження служби.

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Військовослужбовці заявили, що сплять у дірявих наметах, практично на снігу, їм нема де помитися, з їжі є лише сухі пайки.

9 лютого військовий прокурор Миколаївського гарнізону Олександр Кіт повідомив про початок перевірки умов, в яких перебувають бійці 53-ї бригади на полігоні «Широкий лан».

18 лютого заступник генерального прокурора, головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що офіцери, винні у неналежному забезпеченні побутових умов на полігоні «Широкий лан», можуть понести адміністративне покарання у вигляді арешту на гауптвахті.

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24 лютого Миколаївський районний суд Миколаївської області визнав винними в недбалому ставленні до служби начальника штабу – першого заступника командира батальйону 53-ї окремої механізованої бригади і заступника командира цього батальйону по тилу і призначив їм покарання у вигляді арешту строком на 5 діб з триманням на гауптвахті.