Командирів 53-ї бригади покарали за нелюдські умови на полігоні "Широкий лан" – ЗМІ

Польовий табір бійців 53-ї бригади на полігоні практично облаштували, проте командирів покарали за збій у логістиці. Про це повідомляє ТСН.ua.

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У таборі вже стоять намети, всередині яких є ліжка. Підлогу покрили дошками та піддонами. Завезли буржуйки, дрова, підключили електрику. Щоправда, струм подають лише вранці та ввечері.

Відзначається, що бійці цілком забезпечені водою та харчуванням. Працюють польові кухні, є вбиральні. У суботу запрацювали і батальйонні лазні.

Військові з третього батальйону, чий демарш призвів до побутових поліпшень, кажуть, що ніхто на них не тисне і не карає.

Натомість за збій логістики при передислокації, через яку бійці потрапили в скруту, вже покарані командири.

"Я поніс достатнє покарання, як для себе. Мені оголошена сувора догана. Відповідні посадові особи, які відповідали за виконання переміщення, попереджені про неповну службову відповідність. Накладене стягнення – найвище в Збройних силах за резонансні проступки", - пояснив командир 53-ї бригади Валерій Водолазський.

Нагадаємо, бійці 53-ї окремої механізованої бригади, що перебувають на полігоні «Широкий лан», вдень 8 лютого вирушили пішки до Миколаєва, щоб поскаржитися військовому прокурору на умови проходження служби.

Військовослужбовці заявили, що сплять у дірявих наметах практично на снігу, їм ніде помитися, з їжі в наявності тільки сухий пайок.

9 лютого військовий прокурор Миколаївського гарнізону Олександр Кіт заявив, що розпочато перевірку умов, в яких перебувають бійці 53-ї бригади на полігоні «Широкий лан».