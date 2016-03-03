Після допиту водія "смертельного" BMW Храпачевського з ним проведуть слідчий експеримент

Про це начальник слідчого відділу Голосіївського райуправління столичної поліції Михайло Бартош повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Храпачевский з'явився на слідчі дії. Зараз триває допит, додатковий допит у якості підозрюваного. Допит буде тривати довго, оскільки у слідчого дуже багато питань до Храпачевського", - зазначив Бартош.

Він також додав, що після допиту з підозрюваним планується провести слідчі дії.

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Бартош зазначив, що це слідчий експеримент з метою відтворення ситуації та подій, що відбувалися вночі 7 лютого, коли Храпачевський за кермом автомобіля чинив опір патрульним.

"Слідчий експеримент у нас буде з участю Храпачевського, його захисників, а також буде моделюватися і обстановка, під час якої відбувався опір поліції під час переслідування зазначеного автомобіля BMW, (з'ясовуватися) чи відповідають показання Храпачевського дійсності або підозрюваний Храпачевський може приховувати якісь свідчення, пов'язані з цією подією", - підсумував Бартош.

Як повідомляв УНІАН, у Києві в ніч на 7 лютого Храпачевський за кермом автомобіля не зупинився на вимогу співробітників поліції і намагався втекти. Під час переслідування BMW патрульні застосували табельну вогнепальну зброю. В результаті загинув 17-річний юнак, який в компанії трьох інших хлопців у нетверезому стані перебував в цьому автомобілі.

Столична прокуратура порушила за цим фактом кримінальне провадження.

Патрульних поліцейських, які брали участь у переслідуванні автомобіля, відсторонили від виконання обов'язків до закінчення розслідування провадження, а одному з них - Сергію Олійнику - було пред'явлено звинувачення в перевищенні повноважень і умисному вбивстві підлітка.

Спочатку Печерський райсуд Києва заарештував його на два місяці, захист це рішення оскаржив, і Олійник був відпущений під домашній арешт.

Разом з тим Голосіївський райсуд Києва відпустив Храпачевского під особисте зобов'язання.

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